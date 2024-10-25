Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 17:20

Происшествия

Хостел на юго-западе Москвы закрыли из-за нарушений санитарных норм

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Хостел "ЛаЛуна" на юго-западе Москвы закрыли на 60 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Соответствующее заявление опубликовано на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Выездная проверка прошла в заведении на проспекте 60-летия Октября. В ходе нее специалисты выявили грубые нарушения санэпиднорм. Так, номера хостела размещены на цокольном этаже жилого дома, при этом там не организована дезинфекционная, дезинсекционная и дерактизационная деятельность, которая предупреждает возникновение и распространение инфекционных болезней на объекте.

Помимо этого, специалисты выяснили, что в учреждении не осуществляется подготовка персонала по вопросам, связанным с проведением дезинфекционных мероприятий, а также не организовано проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Гагаринский суд Москвы признал хостел виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание.

Накануне подмосковное управление ведомства приостановило работу фабрики "Сокол", которая выпускает зефир без сахара "Классический" и "Жизель" после сообщений об отравлениях. Специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы самого зефира и сырья, горячей и холодной воды, а также смывов для исследований, в том числе на микробиологические показатели. Кроме того, изучится маркировка зефира.

При этом, как уточнили в ведомстве, торговые сети "ВкусВилл", ООО "Лента", X5RG уже убрали из продажи зефир, выпускаемый фабрикой "Сокол".

Сама кондитерская фабрика опровергла информацию об отравлении и пригрозила судебным иском тем, кто порочит репутацию компании.

Роспотребнадзор приостановил работу фабрики "Сокол", производящей зефир без сахара

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика