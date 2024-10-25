Хостел на юго-западе Москвы закрыли из-за нарушений санитарных норм

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Хостел "ЛаЛуна" на юго-западе Москвы закрыли на 60 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Соответствующее заявление опубликовано на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Выездная проверка прошла в заведении на проспекте 60-летия Октября. В ходе нее специалисты выявили грубые нарушения санэпиднорм. Так, номера хостела размещены на цокольном этаже жилого дома, при этом там не организована дезинфекционная, дезинсекционная и дерактизационная деятельность, которая предупреждает возникновение и распространение инфекционных болезней на объекте.

Помимо этого, специалисты выяснили, что в учреждении не осуществляется подготовка персонала по вопросам, связанным с проведением дезинфекционных мероприятий, а также не организовано проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Гагаринский суд Москвы признал хостел виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание.

Накануне подмосковное управление ведомства приостановило работу фабрики "Сокол", которая выпускает зефир без сахара "Классический" и "Жизель" после сообщений об отравлениях. Специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы самого зефира и сырья, горячей и холодной воды, а также смывов для исследований, в том числе на микробиологические показатели. Кроме того, изучится маркировка зефира.

При этом, как уточнили в ведомстве, торговые сети "ВкусВилл", ООО "Лента", X5RG уже убрали из продажи зефир, выпускаемый фабрикой "Сокол".

Сама кондитерская фабрика опровергла информацию об отравлении и пригрозила судебным иском тем, кто порочит репутацию компании.