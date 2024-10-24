Детсад Санкт-Петербурга приостановил работу из-за выявленного гепатита А

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Детский сад в Невском районе Санкт-Петербурга приостановил работу из-за выявленного гепатита А. Об этом РИА Новости заявили в районной администрации.

"Согласно постановлению Роспотребнадзора, в корпусе детского сада № 113 на Народной улице, доме 85, учебно-воспитательный процесс приостановлен до особого распоряжения в целях недопущения распространения новых случаев инфекции среди воспитанников и персонала", – рассказала собеседница агентства и добавила, что сейчас ведется эпидемиологическое расследование.

В дошкольном учреждении, с ее слов, проводятся противоэпидемические мероприятия. Родители детей уже уведомлены о возможности оформления больничного листа.

Ранее случай кори был выявлен в Институте стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова в Москве. Роспотребнадзор там уже провел противоэпидемические мероприятия. Также для студентов и преподавателей вуза вводился дистанционный формат обучения.