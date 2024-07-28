Роспотребнадзор заявил о снижении в РФ случаев гепатитов В, С и D в острой форме

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В России снижается число больных гепатитами В, С и D, переносящих болезнь в острой форме. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что несмотря на снижение числа заболевших, в стране сохраняется высокий уровень хронических форм и бессимптомного носительства. Основной мерой профилактики гепатита В является вакцинация. В прошлом году в России от гепатита В было привито порядка двух миллионов граждан.

Общее число вакцинированных с начала иммунизации в 2006 году – свыше 113 миллионов человек. Охват вакцинацией против гепатита В детей в возрасте 12 месяцев последние 15 лет стабильно удерживается на уровне более 95%, указали в Роспотребнадзоре.

По данным пресс-службы, вакцина против гепатита С еще не разработана из-за высокой изменчивости вируса. Ежегодно в России растет обследование населения на наличие антител к вирусу гепатита С. Так, в 2023 году обследование прошли 23,3 миллиона россиян.

В воскресенье, 28 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. В связи с этим до 31 июля Центр молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проводит акцию: пациент может бесплатно пройти диагностику и сдать анализ на вирус гепатита В (Hepatitis B Virus) и/или вирус гепатита С (Hepatitis C Virus).

Ранее врач-инфекционист Оксана Учаева заявила, что гепатит А может развиваться бессимптомно или в легкой форме, однако при пониженном иммунитете болезнь может привести к смерти. Она напомнила, что вирус передается через грязные руки, немытые продукты и загрязненную воду. Также фактором риска является контакт с инфицированным.