Скрининг на антитела к гепатиту С предложили включить в профилактические осмотры в РФ

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Минздрав РФ предложил включить скрининговые исследования на антитела к гепатиту C в профилактические медицинские осмотры населения. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке подчеркивается, что обследование планируют проводить при условии информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство. Проект приказа направлен на определение порядка проведения соответствующего исследования.

Речь идет об исследовании граждан 25 лет и старше раз в 10 лет "путем определения суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C в крови, уточнили ТАССв пресс-службе министерства. Целью проекта является раннее выявление заболевания во время профилактических осмотров россиян.

В сообщении добавили, что скрининговые обследования планируют проводить за счет средств ОМС. Так будет обеспечено раннее выявление гепатита C у граждан с 2024 года. В Минздраве напомнили, что часто гепатит C протекает бессимптомно.

Проведение данного обследования включили в проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

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Помимо этого, министерство работает над мерами для повышения процедуры ЭКО в рамках программы госгарантий, поскольку могут появиться ограничения для организаций, делающих менее 100 циклов этого процесса в год.

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