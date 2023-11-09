Минздрав России планирует запретить некоторым клиникам проводить ЭКО по ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минздрав России работает над мерами для повышения процедуры ЭКО в рамках программы госгарантий, поскольку могут появиться ограничения для организаций, делающих менее 100 циклов этого процесса в год. Об этом сообщила замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова.

По ее словам, ведомство считает важным работать над повышением эффективности программ, особенно тех, на которые выделяются средства из госбюджета.

"Поэтому мы сейчас проводим работу по установлению критериев для проведения экстракорпорального оплодотворения, предусмотрев запрет на проведение указанной процедуры медицинскими организациями, которые проводят менее 100 циклов в год", – цитирует Котову РИА Новости.

Замминистра добавила, что повышение эффективности по критериям отбора медорганизаций предусматривает проект программы госгарантий.

Ранее стало известно, что частные медицинские клиники Крыма уведомили региональный Минздрав о добровольном отказе от услуг по прерыванию беременности. Теперь аборты на территории Крыма будут проводить только в государственных медицинских организациях.



В столичных клиниках могут поменяться правила прерывания беременности