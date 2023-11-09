Хирург назвал способ избежать рождения детей с тяжелыми патологиями

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Употребление наркотиков в несколько раз повышает риск рождения детей с тяжелыми патологиями. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на хирурга Александра Умнова.

"Наркотики ухудшают работу органов матери, из-за чего плод недополучает питательных элементов. Также под воздействием препаратов может произойти отслойка плаценты", – заявил он.

По словам Умнова, наркотические вещества могут проникать через гематоэнцефалический барьер, тем самым нарушая формирование систем плода. Это в свою очередь может спровоцировать у ребенка различные заболевания.

На способность женщины вынашивать ребенка могут оказать влияние спиртные напитки. Врач пояснил, что при их употреблении нарушается гормональный баланс и меняется состояние эндометрия.

До этого стало известно, что число абортов в России в 2022 году снизилось на 2,3%. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что такого удалось достичь благодаря государственным медорганизациям, которые в рамках родового сертификата работают с женщинами, желающими сделать аборт.



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