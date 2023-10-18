Количество абортов в России снизилось на 2,3% в 2022 году

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Число абортов в России сократилось на 2,3% в 2022 году. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме, передает ТАСС.

Она отметила, что такого удалось достичь благодаря государственным медорганизациям, которые в рамках родового сертификата работают с женщинами, желающими сделать аборт.

По словам Голиковой, с 2020 года талон родового сертификата применяют для оплаты в штате центров доабортного консультирования, работы психологов и соцработников, поскольку эта деятельность "носит исключительно индивидуальный или персонифицированный характер".

Ранее сообщалось, что, согласно новому законопроекту, за склонение к аборту в Тамбовской области могут оштрафовать до 200 тысяч рублей.

Штраф для граждан составит от пяти до 10 тысяч рублей, для иностранцев – от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

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