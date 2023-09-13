В России призвали оказывать соцподдержку женщинам для сохранения беременности

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила предусмотреть в законодательстве РФ заключение договоров на оказание комплексной адресной соцподдержки беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и изъявившим желание сделать аборт, сообщает RT.

С таким предложением она обратилась к первому зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой. Волынец напомнила, что государство дает женщинам свободу выбора, вынашивать ребенка или нет, исходя из своих социальных, финансовых, физических и психологических возможностей.

При этом, по ее мнению, задача властей – поддержать будущую маму, оказавшуюся в трудной жизненной ситуации. Она подчеркнула, что для решения задачи нужны срочные действенные и разноплановые меры.

Согласно инициативе Волынец, поддержка, о которой она говорит, будет включать предоставление временного жилья на необходимое время, содействие в трудоустройстве, предоставление питания, одежды, медикаментов, сопровождение социальными службами, оказание психологической помощи будущей маме и помощь с ребенком. Омбудсмен добавила, что после родов женщина может передумать и остаться вместе с ребенком.

"Прошу вас разработать и вынести на голосование данный законопроект. Закон станет очередным важным шагом для принятия положительного решения граждан России о наступлении и сохранении беременности, в повышении престижа семей с детьми и уверенности в государственной поддержке в этот непростой для каждой семьи период", – заявила она.

В январе 2023 года Волынец предложила дать многодетным отцам-одиночкам возможность досрочно выходить на пенсию. Соответствующее обращение она направила на имя главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

По мнению Волынец, это может стать еще одной мерой поддержки семей в России, а также повысить статус отцовства.

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