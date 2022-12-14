В Госдуме предложили расширить льготы для родителей двух и более детей с инвалидностью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил расширить перечень льгот, предоставляемых родителям двух и более детей с инвалидностью. Письмо с соответствующей инициативой он направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает RT.

Федоров напомнил, что по действующему законодательству родители детей-инвалидов имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц, которые могут быть разделены между ними или использованы только одним из них.

Кроме того, в соответствии с поправкой в Трудовой кодекс, вступающей в силу с сентября 2023 года, один из родителей сможет накопить положенные выходные и использовать их как 24-дневный дополнительный оплачиваемый отпуск. Однако, как отметил Федоров, ни новая, ни старая редакции соответствующих положений закона никак не различают семьи с одним ребенком-инвалидом и несколькими, предоставляя им одинаковые льготы.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности расширения льготных условий для семей, воспитывающих двух и более детей с инвалидностью: наделить каждого из родителей правом на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в течение месяца, а также обоих – правом накапливать, переносить и использовать положенные по закону дополнительные выходные дни в качестве единого выходного периода в 24 дня в течение календарного года", – говорится в письме.

Ранее в Госдуме предложили разрешить детям с инвалидностью получать одновременно две пенсии – по инвалидности и по потере кормильца. Письмо с соответствующей инициативой было направлено в правительство России.

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