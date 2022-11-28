В Госдуме предложили разрешить детям с инвалидностью получать две пенсии одновременно

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала разрешить детям с инвалидностью получать одновременно две пенсии – по инвалидности и по потере кормильца.

Как сообщает РИА Новости, письмо с соответствующей просьбой парламентарий направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Она попросила главу кабмина поручить проработать этот вопрос совместно с профильными министерствами и ведомствами.

Лантратова пояснила, что по действующему законодательству в случае смерти одного из родителей здорового ребенка государство выплачивает ему социальную пенсию по потере кормильца, но если кормильца лишается ребенок с инвалидностью, то он не получает таких выплат, поскольку получает пенсию в связи с инвалидностью и не имеет права сразу на две пенсии.

При этом депутат указала, что в российском законодательстве предусмотрены случаи, когда некоторые категории граждан могут получать одновременно две пенсии. Речь идет о людях, ставших инвалидами из-за получения военной травмы, вдовы и вдовцы погибших военных и участники Великой Отечественной войны.

"Считаю важным обеспечить законные права и интересы как детей-инвалидов, так и родителей, находящихся в социально уязвимом положении", – подчеркнула Лантратова.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила создать в России единую систему мер поддержки и непрерывного сопровождения семей с детьми-инвалидами. По ее мнению, подобные нормы необходимо реализовать начиная с беременности, поскольку раннее выявление заболеваний способствует корректированию дальнейшего развития ребенка.

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