Число частных клиник может сократиться после ужесточения оборота препаратов для аборта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число частных клиник может сократиться в 2024 году после того, как препараты для аборта внесут в перечень предметно-количественного учета (ПКУ). Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Елена Шешко, пишет ТАСС.

Ранее Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для аборта, внеся их в перечень ПКУ.

В ходе слушаний в Общественной палате РФ Шешко сказала, что приказ о ПКУ таких препаратов прошел регистрацию в Минюсте. По ее словам, эти препараты не делили на дозировки, не скрывали за терминами "экстренная контрацепция" и полностью включили в ПКУ.

Шешко также добавила, что уменьшение количества частных клиник возможно из-за нормативно сложных регуляций, которые могут быть нецелесообразны для них.

Ранее в ГД предложили давать женщине, желающей прервать беременность, две недели спокойствия, чтобы обдумать решение. Депутат ГД Султан Хамзаев уверен, что за склонение к абортам нужно ввести уголовную ответственность.

Кроме того, нужен жесткий контроль за фармакологией в данной области, так как в легком доступе находятся препараты, убивающие ребенка и калечащие организм матери, резюмировал он.

Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности