Голикова перечислила регионы России с крайне низкой рождаемостью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Крайне низкий уровень рождаемости наблюдается в десяти регионах России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Есть регионы с крайне низким уровнем рождаемости, где нужно в том числе силами регионов разрабатывать дополнительные меры поддержки. Особенно это касается Ленинградской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областей и Республики Мордовия", – цитирует ее ТАСС.

Зампред правительства России отметила, что данные о низкой рождаемости в ряде субъектов страны удалось получить путем анализа информации Росстата. Специалисты изучили данные о репродуктивных установках россиян и результаты переписи населения.

Наибольшее число абортов среди женщин фертильного возраста в России зафиксировали в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Марий Эл и ряде других регионов, добавила Голикова.

Ранее ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о введении сертификатов для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Номинальная стоимость сертификата, исходя из законопроекта, будет устанавливаться правительством каждый год, исходя из средних цен на товары для новорожденных российского производства.

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