Врач Мясников: через укус комара нельзя заразиться гепатитом B и С

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Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что гепатитами B и С нельзя заразиться через укус комара. Таким образом, специалист в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" развеял распространенный миф.

Однако Мясников предупредил, что насекомые могут переносить другие опасные инфекции, в том числе различные лихорадки и малярию.

Кроме того, врач исключил возможность заражения гепатитом в бассейне. Как он утверждает, вода в нем хлорированная, поэтому вероятность того, что вирус выживет, практически равна нулю.

Ранее врач-инфекционист Оксана Учаева заявила, что гепатит А может развиваться бессимптомно или в легкой форме, однако при пониженном иммунитете болезнь может привести к смерти. Она напомнила, что вирус передается через грязные руки, немытые продукты и загрязненную воду. Также фактором риска является контакт с инфицированным.

