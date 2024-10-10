Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия из-за случая кори в МГУ

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Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия из-за выявленного случая кори в Институте стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Об этом пресс-служба столичного управления ведомства сообщила на сайте.

Пресс-служба уточнила, что случай заболевания был зарегистрирован 27 сентября. Дано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе по адресу улица Моховая, дом 11/1. Руководство вуза установило дистанционный формат обучения для студентов и преподавателей, который продлится до 18 октября.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, говорится в публикации.

Ранее глава ведомства Анна Попова заявила о завершении подъема заболеваемости корью. Она назвала этот период ожидаемым и прогнозируемым, подчеркнув, что число заражений интенсивно росло во всем мире. Попова уточнила, что инфекция была завезена в Россию из других государств.