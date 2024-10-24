Роспотребнадзор приостановил работу фабрики "Сокол", выпускающей зефир без сахара

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Управление Роспотребнадзора по Подмосковью приостановило работу фабрики "Сокол", которая выпускает зефир без сахара "Классический" и "Жизель" после сообщений об отравлениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Специалисты регионального Роспотребнадзора проводят проверку предприятия. Так, они планируют взять пробы самого зефира и сырья, горячей и холодной воды, а также смывов для исследований, в том числе на микробиологические показатели. Кроме того, изучается маркировка зефира.

При этом, как уточнили в ведомстве, торговые сети "ВкусВилл", ООО "Лента", X5RG уже убрали из продажи зефир, выпускаемый фабрикой "Сокол".

Изначально в СМИ появилась информация, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". Как рассказали пострадавшие, у них болел живот, начались тошнота и диарея. Однако "ВкусВилл" опроверг эти сведения.

В заявлении торговой сети сказано, что продукция проходила плановые проверки в лаборатории, результаты которых подтвердили безопасность и качество зефира. Также во "ВкусВилле" предупредили, что в составе есть мальтит, который при чрезмерном потреблении может оказывать слабительное действие.

Через некоторое время сотни покупателей зефира "Жизель" заявили, что им стало плохо после употребления продукта. Их симптомы указывали на пищевое отравление. СМИ называли одной из причин тот же сахарозаменитель на основе мальтита, который используется в производстве.

После этого магазины "Пятерочка", "Перекресток" и онлайн-маркет Vprok.ru сняли с продажи зефир.

Позже кондитерская фабрика "Сокол", которая выпускает эту продукцию, опровергла информацию об отравлении и пригрозила судебным иском тем, кто порочит репутацию компании.

