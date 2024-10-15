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15 октября, 15:29

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Диетолог Соломатина объяснила, почему мальтит вызывает диарею и тошноту

Диетолог рассказала об опасности мальтита

Фото: depositphotos/alinavanila

Мальтит плохо усваивается организмом, поэтому может вызывать у некоторых людей диарею, боль в животе и тошноту, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

Ранее покупатели пожаловались на зефир "Классический" из магазина "ВкусВилл": пострадавшие рассказали, что после употребления у них заболел живот, начались тошнота и диарея. В самой сети заявили, что товар качественный, однако направили продукцию на повторное исследование и до получения результатов приостановили продажи. Во "ВкусВилле" также напомнили, что в составе зефира есть мальтит, который при чрезмерном потреблении может оказывать слабительное действие.

Позднее на другой зефир с этим же сахарозаменителем пожаловались покупатели "Пятерочки" и "Перекрестка": они так же столкнулись с болями в животе и диареей. В сети X5 Group сообщили, что не получали жалоб от покупателей, но на всякий случай сняли товар с продажи.

Соломатина предупредила, что чрезмерное употребление продуктов с мальтитом действительно может вызывать подобные симптомы у некоторых людей.

"Мальтит, как и многие другие сахарозаменители, – это многоатомный спирт. Он плохо усваивается нашим организмом и может вызывать в кишечнике повышение осмотического давления и вследствие этого метеоризм. А так как организм пытается от этого избавиться, возникает диарея", – объяснила диетолог.

Специалист подчеркнула, что такие симптомы могут проявляться у людей с индивидуальной непереносимостью сахарозаменителя.

Это не отравление, а просто индивидуальная непереносимость. Плюс сыграло роль количество, потому что от одной зефирки непереносимость может и не проявиться.
Елена Соломатина
врач-диетолог

"Можно провести параллель с лактазной недостаточностью. Человек с этой проблемой выпил молоко, и у него появилась диарея. Рядом с ним здоровый человек выпил то же молоко, и с ним ничего не произошло. Это не значит, что молоко плохое, а просто у человека такая реакция", – отметила эксперт.

В целом, чтобы избежать последствий, рекомендуется есть не более одной штуки зефира в день. Обычно производитель пишет об этом на упаковке, отметила эксперт.

Соломатина добавила, что, помимо мальтита, подобные симптомы при индивидуальной непереносимости могут вызывать и другие сахарозаменители: в основном это сорбит, ксилит, маннит и лактит. Поэтому лучше придерживаться рекомендаций производителя и не превышать норму потребления, заключила диетолог.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина предупредила, что употребление сладостей с аспартамом может повысить риск развития рака. В составе продуктов подсластитель обозначается как E951. Кроме того, аспартам может способствовать набору лишнего веса, поскольку стимулирует аппетит.

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