Диетолог объяснила, опасно ли повышение сахара в крови после еды

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Повышение уровня сахара в крови после еды зачастую не является признаком болезни. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По словам специалиста, это обычный физиологический процесс.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Уровень сахара после еды повышается и достаточно быстро регулируется работой инсулярного аппарата поджелудочной железы. Это не опасно.

Королева пояснила, что у здоровых людей после приема пищи сахар, как правило, приходит в норму спустя несколько часов.

"Инсулярный аппарат поджелудочной железы стоит на страже нашего здоровья. У здорового человека все очень быстро регулируется. Все определяется количеством и гликемическим индексом продуктов, входящих в тот или иной прием пищи. Сахар может повышаться на полтора, два, два с половиной или три часа", – заключила специалист.

Ранее россиянам дали рекомендации, как снизить риск развития диабета. По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, к профилактике этого заболевания относится регулярная физическая нагрузка. В среднем стоит стремиться к 150 минутам в неделю. Кроме того, нужно ограничить потребление простых углеводов, добавила эксперт. В частности, конфет, шоколада, выпечки и сладкой газировки.



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