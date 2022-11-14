Врач рассказала, как снизить риск развития диабета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Регулярная физическая активность и сокращение потребления простых углеводов поможет снизить риск развития диабета. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Каждый год 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Его цель – повысить осведомленность людей об этом заболевании и рассказать о способах борьбы с недугом.

"Диабет второго типа условно называют диабетом взрослых людей. Когда человек жил, все было хорошо, но со временем клетки потеряли чувствительность к инсулину. Инсулин вырабатывается, но клетки его не воспринимают. И результат – повышение сахара крови", – рассказывает Чернышова.

В группе риска находятся люди, которые имеют лишний вес, неправильно питаются и ведут малоподвижный образ жизни. Чтобы избежать диабета, специалист порекомендовала придерживаться нескольких правил.





Надежда Чернышова врач-терапевт Стандартная рекомендация – это 150 минут физической активности в неделю. Фактически по полчаса каждый день нужно ходить, бегать, заниматься спортом, танцевать, всячески проявлять какую-то физическую активность.

"Важно ограничить простые углеводы. То есть сладкая выпечка, шоколад, конфеты, сладкие газированные напитки и даже фрукты нужно употреблять дозированно, не злоупотреблять ими. Отдавать предпочтение сложным углеводам – это каши, овощи – и употреблять достаточное количество белка", – подчеркнула врач.

Специалист добавила, что диабет может передаваться по наследству. Поэтому, если у родителей было такое заболевание, детям обязательно нужно периодически сдавать анализы на определение уровня сахара в крови.

Ранее были названы продукты, которые диабетикам стоит исключить из своего рациона. По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры эндокринологии в Сеченовском университете Марины Калашниковой, речь идет о сливках, майонезе, сметане, сыре более 30% жирности, а также сливочном масле. Кроме того, не стоит употреблять колбасные изделия, жирное мясо, кожу птицы и спиртные напитки.



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