Врач рассказала, какие продукты следует исключить из рациона диабетикам

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Сливочное масло, сметану и творог жирностью более 5% необходимо исключить из рациона людям с сахарным диабетом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора кафедры эндокринологии в Сеченовском университете Марину Калашникову.

По ее словам, при сахарном диабете второго типа рекомендуется употреблять углеводы в составе овощей, цельнозерновых и молочных продуктов. При этом лучше исключить из рациона легкоусвояемые углеводы, к которым относятся торты, мороженое, хлебобулочные изделия, мед, варенье, конфеты и шоколад. Калашникова призвала людей с сахарным диабетом исключить сливки, сыры жирностью более 30%, майонез, жирное мясо, копчености, полуфабрикаты, колбасные изделия, жареную рыбу, семечки и алкоголь.

Эксперт также рассказала, что при диабете нужно выпивать не менее двух литров жидкости в сутки.

"Следует исключить потребление пакетированных фруктовых соков, сладких напитков, лимонада. Важно обращать внимание на правила приготовления пищи – необходимо исключить процесс жарки и стараться не использовать жиры для приготовления блюд. Допускается применение растительного масла в количестве до одной столовой ложки в день", – пояснила Калашникова.

При этом лучшей профилактикой сахарного диабета она назвала снижение веса на 5–10% от исходного. Эксперт рекомендовала всем людям старше 45 лет с избыточным весом или ожирения провести контроль глюкозы натощак.

"При нормальном результате (менее 6,1 миллимоля на литр) следует повторять исследование с частотой раз в три года. При выявлении предиабета (от 6,1–6,9 миллимоля на литр) следует контролировать сахар крови один раз в год", – заключила Калашникова.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев рассказал, что обычно диабет 1-го типа возникает еще в детстве, а 2-го – в зрелом возрасте. При этом при инсулинозависимом диабете важную роль играет генетическая предрасположенность. Инсулиннезависимый же тип появляется как осложнение ожирения.



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