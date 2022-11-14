Врач назвал причины возникновения диабета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал о причинах возникновения диабета, а также о методах лечения. Об этом сообщает RT.

Он напомнил, что диабет бывает инсулинозависимым и инсулиннезависимым.

По словам Калинчева, обычно диабет 1-го типа возникает еще в детстве, а 2-го – в зрелом возрасте.

Врач подчеркнул, что в развитии инсулинозависимого диабета важную роль играет генетическая предрасположенность.

"Обычно он диагностируется в юном возрасте и в ситуации, когда, например, ребенок заболел, попал в больницу или реанимацию, сделали анализы и выяснили, что у него диабет", – рассказал Калинчев.

По словам эксперта, диабет 2-го типа (инсулиннезависимый) возникает как осложнение ожирения.

"Обычно это десятилетия неправильного питания, гиподинамии, нездорового образа жизни", – пояснил он.

Врач добавил, что диабет 2-го типа отличается от 1-го тем, что на ранних стадиях развития он полностью обратим. Побороть болезнь поможет смена образа жизни и лечение.

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