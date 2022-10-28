Диетолог рассказал, к чему может привести полный отказ от сладкого

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Полный отказ от сладкого может увеличить продолжительность жизни. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист подчеркнул, что употребление сахаросодержащих продуктов часто приводит к проблемам со здоровьем.

"Сахар нарушает обмен веществ, и вследствие этого нарушения раньше развиваются возрастные болезни, в частности гипертоническая болезнь", – объясняет диетолог.

Отказ от сладких продуктов поможет замедлить развитие серьезных заболеваний, считает Гинзбург.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Если человек откажется от сладких продуктов, он рискует прожить лет на 10–15 дольше.

По словам диетолога, сладкие продукты можно заменить фруктами.

"Если ими особо не злоупотреблять, то это хорошая альтернатива всем сахаросодержащим продуктам", – заключил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал не отказываться от сахара тем, кто активно занимается спортом. По его словам, у таких людей высокий метаболизм и энергетические потребности. Если они полностью откажутся от сахара, то могут столкнуться с так называемым клеточным голодом.



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