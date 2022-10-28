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11:08

Общество

Диетолог рассказал, к чему может привести полный отказ от сладкого

Фото: depositphotos/Subbotina

Полный отказ от сладкого может увеличить продолжительность жизни. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист подчеркнул, что употребление сахаросодержащих продуктов часто приводит к проблемам со здоровьем.

"Сахар нарушает обмен веществ, и вследствие этого нарушения раньше развиваются возрастные болезни, в частности гипертоническая болезнь", – объясняет диетолог.

Отказ от сладких продуктов поможет замедлить развитие серьезных заболеваний, считает Гинзбург.

Если человек откажется от сладких продуктов, он рискует прожить лет на 10–15 дольше.
Михаил Гинзбург
врач-диетолог

По словам диетолога, сладкие продукты можно заменить фруктами.

"Если ими особо не злоупотреблять, то это хорошая альтернатива всем сахаросодержащим продуктам", – заключил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал не отказываться от сахара тем, кто активно занимается спортом. По его словам, у таких людей высокий метаболизм и энергетические потребности. Если они полностью откажутся от сахара, то могут столкнуться с так называемым клеточным голодом.

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