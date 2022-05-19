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Врач рассказал, кому опасно отказываться от сахара

"Клеточный голод": кому опасно отказываться от сахара
обществоедаэксклюзив

Фото: depositphotos/ffphoto

Людям, которые активно занимаются спортом, опасно отказываться от сахара. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

У спортсменов высокий метаболизм и энергетические потребности, поэтому им важно поступление достаточного количества сахара. Если же от него отказаться, могут возникнуть проблемы, отмечает специалист.

"По факту сахар – это быстрый углевод. Если убрать самые простые источники получения энергии, то здесь велик риск того, что человек будет испытывать так называемый клеточный голод. Будет замедляться метаболизм, и у него будут снижаться процессы гликолиза", – предупреждает нутрициолог.

Человек будет получать энергию из других элементов, и есть риск того, что он будет терять белки. То есть в этом случае он будет терять мышечную ткань.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

Другим людям отказ от сахара не вреден, а даже полезен, считает Арзамасцев. "Можно отказываться от сахара, ничего страшного не будет. Есть простые углеводы, есть сложные. Отказ от простых углеводов при наличии сложных углеводов обычному человеку вреда не нанесет", – подчеркнул специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что добавленный сахар лучше исключить из рациона. Вместо него можно съесть небольшой кусочек темного шоколада. Кроме того, эксперт порекомендовала обратить внимание на сухофрукты, фрукты и ягоды в качестве замены сахара.

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