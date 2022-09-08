Россиянам рассказали, чем опасны сахарозаменители

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заменители сахара вредны для организма человека, передает BMJ. Ученые выяснили, что сахарозаменители могут стать причиной инфаркта и инсульта, а также возникновения острых сердечно-сосудистых заболеваний.

Результат удалось получить в ходе исследования 103 тысяч французов. Участники эксперимента NutriNet-Santé в течение полугода три раза в неделю фиксировали данные о съеденной за день пище. Лишь 37% участников употребляли сахарозаменители. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у них оказался на 9% выше среднего.

Ранее кандидат медицинских наук рассказала, что частое употребление сладкого чая может привести к диабету. Она предупредила, что растворенный в жидкости сахар в разы быстрее всасывается в кровь.

Также врачи сообщили жителям, что причиной возникновения тяги к сладостям являются стресс и дефицит позитивных эмоций. По словам экспертов, за счет сахара в организме вырабатывается серотонин.