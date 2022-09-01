Диетолог назвала идеальную диету при диабете

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Людям с диабетом второго типа следует включать в рацион белковую пищу и медленные углеводы. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Основные причины появления диабета второго типа – избыточное употребление простых углеводов и сопутствующее ожирение, напомнила она. Поэтому и диетические, и физические меры должны быть направлены в первую очередь на нормализацию массы тела, подчеркнула эксперт. Впоследствии это приведет и к удовлетворительному уровню глюкозы и инсулина, говорит Русакова.

"Желательно адекватное количество белка в пище, то есть трижды в день должны присутствовать белковые блюда. Это способствует как стабилизации уровня сахара, так и позволяет человеку контролировать чувство голода и не переедать", – объясняет она.

Это могут быть блюда из нежирного мяса, птицы, рыбы и творог без добавления сахара, варенья и других сладких продуктов, советует эксперт.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Важно есть своевременно, по определенному режиму. Рекомендуется питаться три раза в день, но если вам сложно выдерживать такие перерывы, то можно делать небольшие перекусы. Это тоже будет способствовать нормализации уровня глюкозы и инсулина в крови.

Из углеводных продуктов рекомендуются несладкие фрукты, овощи и зелень. Кроме того, блюда из цельнозерновых, перечислила эксперт. Желательно, чтобы фрукты были целые, а не в виде смузи и соков. За счет пищевых волокон сахара из целого плода медленнее всасываются, отметила специалист.

"Это могут быть яблоки, груши, слива, ягоды (голубика, малина). Не рекомендуются бананы, виноград, цитрусовые, например апельсины, в большом количестве, потому что они тоже могут повышать уровень сахара в крови", – заключила Русакова.

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