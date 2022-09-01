Диетолог назвала идеальную диету при диабете

Фото: depositphotos/Shaiith79
Людям с диабетом второго типа следует включать в рацион белковую пищу и медленные углеводы. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
Основные причины появления диабета второго типа – избыточное употребление простых углеводов и сопутствующее ожирение, напомнила она. Поэтому и диетические, и физические меры должны быть направлены в первую очередь на нормализацию массы тела, подчеркнула эксперт. Впоследствии это приведет и к удовлетворительному уровню глюкозы и инсулина, говорит Русакова.
"Желательно адекватное количество белка в пище, то есть трижды в день должны присутствовать белковые блюда. Это способствует как стабилизации уровня сахара, так и позволяет человеку контролировать чувство голода и не переедать", – объясняет она.
Это могут быть блюда из нежирного мяса, птицы, рыбы и творог без добавления сахара, варенья и других сладких продуктов, советует эксперт.
Из углеводных продуктов рекомендуются несладкие фрукты, овощи и зелень. Кроме того, блюда из цельнозерновых, перечислила эксперт. Желательно, чтобы фрукты были целые, а не в виде смузи и соков. За счет пищевых волокон сахара из целого плода медленнее всасываются, отметила специалист.
"Это могут быть яблоки, груши, слива, ягоды (голубика, малина). Не рекомендуются бананы, виноград, цитрусовые, например апельсины, в большом количестве, потому что они тоже могут повышать уровень сахара в крови", – заключила Русакова.
Ранее россиянам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью посоветовали не употреблять отварную свеклу. По словам диетолога и нутрициолога Зои Богдановой, это связано с тем, что ее гликемический индекс слишком высокий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: