Врач заявил о смертельной опасности онемения ног при диабете

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Эндокринолог Муштакур Рахман рассказал, чем опасно онемение ног при диабете. Об этом сообщает Health Shared.

"Пациенты приезжают в клинику с красной опухшей ногой с воспаленной язвой на ней, инфекция распространяется быстро. Человек чувствует себя плохо, может развиться сепсис – а он грозит смертью, если не действовать быстро, а также ампутацией стопы или ноги", – предупредил он.

Врач объяснил, что высокий уровень сахара в крови может повредить нервную систему человека и привести к диабетической нейропатии: человек теряет чувствительность и может не заметить воспаления.

Рахман подчеркнул, что диабетикам следует очень внимательно следить за своим самочувствием. По его словам, немедленно обратиться к врачу следует, если:

онемели ноги;

на ногах появились язвы;

ноги покраснели или потемнели и распухли;

ухудшается общее самочувствие.

Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков сообщил , что сахарный диабет может способствовать поражению глаз, почек, головного мозга, крупных сосудов и нервной системы. Причинами развития диабета могут стать метаболический синдром, ожирение и другие факторы.

По его словам, к факторам, способствующим развитию заболевания, также можно отнести возраст человека. Чаще всего ему подвержены люди старше 45 лет с уже имеющимся преддиабетом, который характеризуется нарушением уровня глюкозы в крови натощак. Вылечить заболевание невозможно, уточнил эксперт. В случае диабета специалисты назначают терапию, целью которой является поддержание уровня гликемии на допустимых значениях.