Врач рассказала, когда повышение сахара в крови не несет опасности

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 назвала неопасным повышение уровня сахара в крови после еды.

По словам специалиста, это происходит в силу физиологических причин и не свидетельствует о патологии.

"У каждого человека бывает повышение сахара в крови после того, как он поест, это нормально. Так организм переваривает углеводы", – объясняет эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Организм расщепляет углеводы на глюкозу, глюкоза поступает в кровоток, а дальше клетки внутренних органов, мышц усваивают эту глюкозу. Так что, если сдать кровь после еды, естественно, сахар будет повышен.

Именно поэтому анализ крови на сахар рекомендуется сдавать натощак. Чернышова советует выдержать как минимум 6–8 часов голодания, чтобы не получить искаженные результаты. В случае если человек ничего не ел, а сахар в крови оказался повышен, это может говорить о проблемах со здоровьем, отметила она.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила симптомы сахарного диабета. Для этого недуга характерны жажда, сухость во рту и учащенное мочеиспускание. Также может наблюдаться зуд и регулярные воспалительные заболевания со стороны половых органов, гнойничковые высыпания на коже, общая слабость и усталость.

