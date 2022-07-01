Врач рассказала, когда повышение сахара в крови не несет опасности

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 назвала неопасным повышение уровня сахара в крови после еды.
По словам специалиста, это происходит в силу физиологических причин и не свидетельствует о патологии.
"У каждого человека бывает повышение сахара в крови после того, как он поест, это нормально. Так организм переваривает углеводы", – объясняет эксперт.
Именно поэтому анализ крови на сахар рекомендуется сдавать натощак. Чернышова советует выдержать как минимум 6–8 часов голодания, чтобы не получить искаженные результаты. В случае если человек ничего не ел, а сахар в крови оказался повышен, это может говорить о проблемах со здоровьем, отметила она.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила симптомы сахарного диабета. Для этого недуга характерны жажда, сухость во рту и учащенное мочеиспускание. Также может наблюдаться зуд и регулярные воспалительные заболевания со стороны половых органов, гнойничковые высыпания на коже, общая слабость и усталость.
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