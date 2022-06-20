Врач перечислила признаки повышенного сахара в крови

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что существует несколько признаков, которые указывают на повышенный уровень сахара в крови.
Если человек столкнулся с такой проблемой, то это может говорить о наличии сахарного диабета. Классические симптомы, которые наблюдаются при этом, – жажда, сухость во рту и учащенное мочеиспускание, перечисляет Романенко.
Кроме того, при сахаром диабете у человека могут быть гнойничковые высыпания на коже, общая слабость, усталость и астения, продолжает терапевт.
"Осложнение сахарного диабета – это уже боли в мышцах, онемение пальцев на ногах и на руках, то есть такое бегание мурашек. Это все тоже может быть симптомами сахарного диабета", – говорит Романенко.
Специалист советует обязательно обратиться к врачу и сдать анализ крови, чтобы определить уровень сахара и подобрать необходимые лекарства.
Ранее врач-дерматолог Юлия Галлямова объяснила, как по лицу можно узнать уровень холестерина. Если этот показатель высокий, то на коже появляются плотные желтоватые образования – милиумы. Они чем-то напоминают белые угри, однако в отличие от последних их нельзя выдавить.
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