Врач предупредил об опасности висцерального жира

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Висцелярный жир повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта, сахарного диабета, жировой болезни печени и онкологии. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

По словам специалиста, висцелярный жир – это особая форма жира, которая обволакивает внутренние органы. В частности, он окружает печень, поджелудочную железу, сердце.

Более того, повышение давления внутри брюшной полости в связи с образованием этого жира поднимает уровень диафрагмы. В результате легкие поднимаются вверх, и происходит их некоторое сдавление, объясняет эксперт.





Алексей Жито врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Скопление висцелярного жира приводит к развитию сахарного диабета, инсулинорезистентности и другим нарушениям углеводного обмена за счет того, что он является гормонально активным органом. Выделяются определенные гормоны, в том числе лептин, некоторые вещества, происходит жировой гепатоз. По сути, в печени откладывается жир. Орган замещается в прямом смысле жиром.

Кроме того, висцелярный жир повышает риск возникновения инсульта, инфаркта и онкологии, подчеркнул врач. По его словам, данная проблема чаще стал появляться у молодых людей. Это связано с низкой физической активностью, избытком углеводов, жирной пищи, употреблением алкоголя и наследственностью.

"Даже периодическое употребление алкоголя приводит к нарушению метаболизма, и жир откладывается", – сказал эндокринолог в интервью программе "Доктор 24".

Определить, есть ли висцелярный жир, достаточно просто. Для этого нужно измерить объем талии, продолжает специалист.





Алексей Жито врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Норма для женщин считается до 80 сантиметров, а для мужчин – до 94.

Если после самодиагностики человек заподозрил у себя наличие висцелярного жира, необходимо в первую очередь изменить питание, советует эндокринолог.

"Оно должно быть сбалансированным. В частности, мы рекомендуем уменьшить количество углеводов и перейти на сложные углеводы. Во-вторых, конечно, это аэробные нагрузки. Это может быть, например, бег, ходьба, быстрая ходьба", – рекомендует Алексей Жито.

Для избавления от висцелярного жира можно качать пресс. Однако это нужно делать, придерживаясь других рекомендаций, в частности, по питанию, подчеркнул врач.

"Это работает лишь в комплексе с остальными мерами. Если человек просто качает пресс, то, к сожалению, избавиться от жира маловероятно получится", – заключил терапевт.

Ранее американские ученые выяснили, что к набору веса может приводить недостаточное количество сна. Из-за проблемы с качеством ночного отдыха в организме вырабатывается грелин, который также называют гормоном голода. При этом возникает нехватка лептина – гормона, который отвечает за насыщение. Проще говоря, недостаток сна воздействует на регуляцию аппетита, а это в свою очередь приводит к увеличенному потреблению еды.

