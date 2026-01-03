Трамп заблокировал сделку по полупроводникам из-за угроз нацбезопасности

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп остановил сделку по полупроводникам между компаниями Emcore и HieFo из-за возможных рисков для нацбезопасности Штатов. Соответствующий указ размещен на сайте Белого дома.

HieFo приобрела бизнес полупроводников Emcore и производственные мощности организации по изготовлению пластин из фосфида индия еще в 2024 году. Однако Трамп аннулировал это соглашение.

Свое решение он объяснил наличием среди учредителей HieFo гражданина Китая, который, по словам Трампа, может предпринять действия, угрожающие национальной безопасности США.

Теперь руководству HieFo придется отказаться от всех интересов и прав на активы Emcore, включая контракты, материальное имущество, запчасти, запасы и прочее.

По информации издания The Hill, данный шаг был предпринят в рамках усилий американских властей по противодействию "доминированию КНР в полупроводниковой промышленности".

В конце октября Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в южнокорейском Пусане. Их переговоры, длившиеся 1 час 40 минут, привели к достижению базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий.

Позже американский лидер сказал, что введенные против Китая пошлины сохранятся на уровне 47%. Он также анонсировал уменьшение на 10% тарифов, установленных в отношении импортируемых товаров из КНР из-за контрабанды фентанила.