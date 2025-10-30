Трамп и Си Цзиньпин провели встречу в Южной Корее

Фото: ТАСС/Артем Иванов

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась на авиабазе Кимхэ в южнокорейском городе Пусан. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В начале переговоров американский лидер поприветствовал своего китайского коллегу и заявил, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита.

В ответ Си Цзиньпин отметил, что переговоры китайской и американской стороны привели к достижению базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий.

Китайский лидер добавил, что на Китай и Штаты должны быть партнерами и друзьями. Он подчеркнул свою готовность работать с Трампом, чтобы заложить прочную основу для китайско-американских отношений.

Ранее Трамп заявил, что вскоре может провести переговоры с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он добавил, что хотел бы "в какой-то момент заняться" отношениями с КНДР. Однако сейчас, по его словам, он должен сконцентрироваться на Китае.