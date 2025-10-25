Трамп заявил, что ждет от КНР помощи в переговорах с РФ по конфликту на Украине

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп надеется на помощь со стороны Китая в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление президент США сделал, находясь на борту самолета по пути в Азию, трансляцию вел Белый дом.

Трамп сообщил, что 30 октября на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее хочет обсудить вопросы, которые затрагивают РФ и Украину. Кроме того, глава Белого дома готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своего азиатского турне.

"Я бы мог, если бы он пошел на контакт. В прошлый раз я в интернете написал, что еду в Южную Корею, если он готов, я открыт тоже", – отметил Трамп, добавив, что в КНДР не очень хорошая телефонная связь, несмотря на наличие в этой стране большого количества ядерного оружия.

Президент США также предположил, что лидер КНДР знает о его визите в регион.

Помимо этого, Трамп заявил, что ввел "очень масштабные, жесткие и действенные санкции" против России. Однако он указал, что верит в желание Владимира Путина завершить конфликт на Украине.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявлял, что давление на Путина не приведет к завершению конфликта на Украине. Единственный возможный путь для преодоления кризиса – переговоры. Он отметил, что принуждение и давление не решат проблему.

