Трамп не считает, что время для перемирия на Украине наступило

Фото: ТАСС/AP/Leon Neal

Президент США Дональд Трамп сомневается, что пришло подходящее время для перемирия на Украине. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолета после вылета из Великобритании в США.

Незадолго до этого было опубликовано интервью Трампа Fox News, в котором лидер США заявил, что принудить РФ к завершению конфликта поможет дальнейшее снижение цен на нефть. При этом Трамп сообщил, что был недоволен, узнав о закупках российской нефти со стороны союзников США по НАТО и Евросоюзу.

"Мне пришлось вмешаться и занять жесткую позицию, как вы знаете, по отношению к Индии, поскольку она закупала нефть у России", – добавил он.

По словам президента США, власти Великобритании поддержали его мнение в том, что европейским странам следует отказаться от закупок нефти из России.

Вашингтон готов оказывать содействие в поддержании мира на Украине после урегулирования конфликта, отметил Трамп. Он заявил, что на сегодняшний день США поддерживают Украину, предоставляя ей разведывательные данные.

Глава США также допустил, что еще одним способом положить конец украинскому кризису является возможное введение санкций или пошлин со стороны Европы против Китая – крупнейшего импортера российской нефти.

"Если бы Европа сделала что-то в отношении Китая, я думаю, что Китай, вероятно, предпринял бы усилия для завершения этого конфликта", – утверждает Трамп.

При этом он добавил, что нельзя требовать аналогичных санкций в отношении Пекина со стороны Вашингтона, пока российскую нефть продолжает покупать Европа.

В ходе визита в Великобританию Трамп уже заявлял, что снижение стоимости нефти может стать фактором, способствующим завершению украинского конфликта. Он назвал "нечестной игрой" ситуацию, когда некоторые страны приобретают российскую нефть. По его мнению, государства поступают несправедливо по отношению к США.

Во время совместной конференции с британским премьером Киром Стармером Трамп добавил, что угроза перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну миновала.

Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия готова искать компромиссы по Украине, если будут обеспечены ее законные интересы безопасности. США понимают, что реалии на земле в украинском конфликте определяются не желанием "оттяпать" какую-то территорию, а тем, что там живут люди, чьи права были законодательно уничтожены, подчеркнул министр.