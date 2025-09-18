Трамп указал на отсутствие угрозы перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну

Фото: 123RF/palinchak

Угроза перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну миновала. Таким мнением поделился американский лидер Дональд Трамп на совместной конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Это могло бы стать третьей мировой войной, но, я думаю, мы теперь не дойдем до этой точки", – привел слова президента США ТАСС.

Ранее глава Белого дома заявил, что считал "самым простым" решение конфликта на Украине из-за его близкого знакомства с Владимиром Путиным. Несмотря на ненависть между последним и украинским президентом Владимиром Зеленским, Трамп пообещал завершить конфликт, напомнив, что за последние 8 месяцев он остановил уже 7 войн.

По мнению Трампа, Зеленскому придется заключить сделку для урегулирования кризиса. Он также выразил мнение, что в ходе будущих переговоров между Москвой и Киевом ему, возможно, придется лично присутствовать с обеими делегациями.