Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о серьезных проблемах у Украины, сообщает МК.

По словам главы Белого дома, украинского конфликта не должно было произойти. Он также пообещал остановить военные действия.

Как утверждает Трамп, за последние 8 месяцев он остановил уже 7 войн. При этом он считал "самым простым" решение конфликта на Украине, так как знает Владимира Путина.

"Между (президентом Украины Владимиром. – Прим. ред.) Зеленским и Путиным – чрезвычайная ненависть. Но мы остановим это", – подчеркнул Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что Зеленскому придется заключить сделку для урегулирования кризиса. Он также выразил мнение, что в ходе будущих переговоров между Москвой и Киевом ему, возможно, придется лично присутствовать с обеими делегациями.

В свою очередь, Зеленский обратился к американскому лидеру и призвал ужесточить давление на Россию. Он предложил ввести антироссийские санкции, не дожидаясь аналогичных действий от европейских государств.