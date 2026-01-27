Трамп выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине находится "на подходе"

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что урегулирование конфликта на Украине находится "на подходе". Об этом он заявил в своем интервью радиостанции WABC.

Американский лидер добавил, что хочет прекращения кровопролития. Трамп вновь подчеркнул, что думал, что разрешить этот конфликт будет просто.

Ранее в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Они продолжались два дня – 23 и 24 января. По итогам Белый дом назвал встречу "исторической".



Следующий раунд переговоров может пройти 1 февраля. При этом в Верховной раде Украины указали, что Вашингтон дал Киеву дедлайн для переговоров до 15 мая. В случае отсутствия договоренностей США угрожают полностью выйти из переговорного процесса.

