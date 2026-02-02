Форма поиска по сайту

02 февраля, 09:24

Мэр Москвы

Собянин объявил о начале акции по сбору подарков для участников СВО к 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовала акция по сбору подарков для участников спецоперации. Она продлится до 23 февраля. О ее начале объявил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, горожане и столичные организации смогут передать бойцам предметы личной гигиены, перчатки, термобелье, сладости и многое другое. Более того, будут приниматься и открытки с пожеланиями.

Всего в городе работают более 50 пунктов приема. Их можно найти в штабах по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает", павильонах "Фабрика подарков" на фестивальных площадках "Московских сезонов" в рамках проекта "Зима в Москве", а также в волонтерских окружных центрах "Доброе место".

Градоначальник обратил внимание, что в этом году к акции впервые присоединились фирменные магазины "Сделано в Москве", расположенные в районных центрах "Место встречи": "Бирюсинке", "Байконуре", "Ангаре" и "Марсе". Здесь можно не только принести уже подготовленные подарки, но и купить все необходимое прямо на месте.

"Волонтеры столицы бережно принимают, упаковывают и отправляют военнослужащим все собранное", – добавил Собянин.

Десятки объединений, расположенных в ЦАО, в беспрерывном режиме помогают бойцам в зоне СВО и жителям новых территорий. Например, один из них – гуманитарный проект "Покров" района Якиманка, который с 2022 года оказал помощь более чем 840 семьям с детьми из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В свою очередь, жители столичного района Арбат организовали специальную акцию по сбору фронтовых аптечек для снабжения бойцов и полевых госпиталей необходимыми медикаментами и расходными материалами.

Сергей Собянин рассказал, как столичные предприниматели помогают участникам СВО

