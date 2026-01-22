Свыше 100 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО жители ЮВАО

Фото: префектура юго-восточного административного округа города Москвы

С начала специальной военной операции жители Юго-Восточного округа Москвы передали в зону спецоперации свыше 100 тонн грузов. За это время было сплетено более 8 тысяч маскировочных сетей и изготовлены сотни тысяч окопных свечей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

При этом с начала 2025 года общественные организации, волонтеры, прихожане храмов, школьники и пенсионеры округа собрали и отправили на фронт более 20 тонн гуманитарной помощи.

Поддержка участников СВО ведется в ЮВАО с начала операции. Как отметила заместитель префекта округа Елена Хромова, частные инициативы со временем переросли в деятельность крупных волонтерских сообществ. Сегодня они объединяют более 200 тысяч человек и характеризуются высокой организованностью, дисциплиной и эффективностью. Добровольцы обеспечивают широкий спектр потребностей военнослужащих на передовой, медиков, а также детей-сирот в городах ЛНР и ДНР.

Плетение маскировочных сетей в ЮВАО стало постоянной работой: мастерские открыты практически в каждом районе. Они действуют, в частности, в Выхино-Жулебине на Ташкентской улице, в Капотне, в Кузьминках на Есенинском бульваре, в Люблине на Люблинской улице, в Марьине на Донецкой улице и в Текстильщиках на улице Малышева.

Этим и другими нужными на фронте производствами активно занимаются и в храмах округа. Одна из таких мастерских является инклюзивной: в Душепопечительском центре святого Иоанна Кронштадтского в Люблине трудятся волонтеры с особенностями здоровья. Речь идет о членах общины больных рассеянным склерозом, а также глухих и слабослышащих прихожанах.

Как рассказал духовник центра протоиерей Михаил Зазвонов, здесь нарезают и вплетают в сети маскировочные ленты, отливают окопные свечи, изготавливают растопку, шьют марлевые салфетки, а также делают предупреждающие таблички "Осторожно мины" для работы саперов.

Вносят свой вклад и юные жители округа. Например, участники клуба "Подросток" в Марьине в декабре сделали и передали бойцам более 300 новогодних открыток с поздравлениями. Вместе с родителями ребята регулярно собирают гуманитарную помощь – вещи и продукты. В частности, в декабре из Марьина в детский дом Луганска отправили 2 автомобиля с детским постельным бельем, одеялами, пледами и подушками.

Самых активных помощников отметили наградами. В декабре в Московском доме общественных организаций прошла торжественная встреча "Патриоты России", организованная объединением "Офицеры России", Федерацией союза казаков и советом ветеранов ЮВАО. Волонтерам и участникам СВО вручили памятные подарки и благодарности.

Также активно бойцам в зоне СВО помогают жители Северного Тушина. По итогам 2025 года жители и общественные советники района передали свыше 70 тонн грузов. При этом получателями необходимых вещей являются не только военнослужащие, но и медицинские учреждения.