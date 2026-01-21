Форма поиска по сайту

21 января, 07:59

Общество

За 2025 год жители Северного Тушина направили более 70 тонн помощи в зону СВО

Фото: пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы

В Северном Тушине продолжается системная работа по сбору и отправке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции (СВО). По итогам 2025 года жители и общественные советники района передали свыше 70 тонн грузов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Получателями необходимых вещей являются не только военнослужащие, но и медицинские учреждения, где проходят лечение и реабилитацию раненые бойцы. В состав отправлений входят продукты длительного хранения, теплая одежда, генераторы, походные обогреватели, тактические носилки и другие предметы первой необходимости. В последних партиях было отправлено 600 блиндажных свечей, а также изделия ручной работы – маскировочные сети, носки, а также письма и небольшие подарки от жителей района.

Часть помощи доставляется адресно – по запросам волонтеров, медицинских учреждений и координационных центров. Помимо этого, отдельно формируются гуманитарные грузы для гражданского населения освобожденных территорий.

Собранные предметы и продукты отправляются примерно раз в месяц. Очередная посылка запланирована на начало февраля.

Работа по сбору и отправке помощи в зону СВО ведется в Северном Тушине с марта 2022 года. Ее организацией и координацией занимаются общественные советники управы района, всего около 10 человек. Как отметила общественный советник Ирина Челышева, большой вклад в это дело вносят местные жители.

Желающих оказать поддержку ждут по адресу улица Героев-Панфиловцев, дом 51. Пункт приема работает по понедельникам и четвергам с 17:00 до 20:00. Здесь можно не только принести необходимые вещи, но и помочь в сортировке и комплектовании посылок.

Также бойцам в зоне СВО активно помогают волонтеры с инвалидностью из района Филевский Парк. Перед Новым годом военнослужащим была передана новая партия маскировочных сетей. При этом за 3,5 года активисты сплели более 200 маскировочных сетей, а общий вес отправленного ими гуманитарного груза за это время превысил 1 тонну.

