Около 100 миллионов рублей направлено на благотворительность через сервис mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи направили 100 миллионов рублей на добрые дела при помощи благотворительного сервиса на mos.ru в 2025 году. Это на 30% больше, чем в 2024-м, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"За 5 лет число представленных в сервисе некоммерческих организаций (НКО) выросло с 6 до 101. Неравнодушные жители направляют средства со страницы проекта при оплате регулярных счетов в сервисе "Мои платежи", в городском приложении "Моя Москва", подписываются на регулярную поддержку с помощью автоплатежей, открывают собственные сборы в пользу подопечных представленных НКО и объединяются с друзьями и знакомыми", – отметил замглавы департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

Всего с начала работы сервиса в пользу подопечных НКО горожане отправили свыше 283 миллионов рублей. Все организации, которые представлены в сервисе, зарегистрированы в реестре благотворительных организаций Москвы. Они регулярно отчитываются о применении собранных средств.

К проекту уже присоединились свыше 176 тысяч жителей столицы. По итогам прошлого года средний размер платежа составил около 500 рублей. Также к сервису подключились 5 организаций. Теперь они могут рассказать о своих программах и получить поддержку. Три организации оказывают помощь детям-сиротам и приемным родителям, еще две – животным.

"Благотворительный сервис на mos.ru позволяет жителям столицы вносить вклад в решение самых разных социальных вопросов – от помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, до поддержки бездомных животных", – указала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Межрегиональная общественная организация "Старшие братья старшие сестры" создала программу "Наставники – детям". Она помогает сиротам, которые находятся в соцучреждениях и кризисных семьях. Специалисты ищут, тестируют и обучают волонтеров, которые могут стать наставниками для детей. Еженедельно они встречаются с маленькими подопечными, общаются с ними, гуляют и играют. Пожертвования направляются на оплату услуг кураторов и обеспечение работы программы.

Программа "Я могу" фонда "Национальные ресурсы образования" поддерживает и оказывает психологическую помощь детям в возрасте от 12 до 18 лет. В ее рамках было разработано мобильное приложение, в котором содержатся статьи, подкасты, видео, упражнения, фильмы и книги о взрослении, а также контакты служб психологической помощи. В основе приложения лежит анонимный чат с профессионалами. Им пользуются уже свыше 200 тысяч человек.

Программа фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" оказывает бесплатную психологическую и юридическую поддержку приемным родителям и семейным парам, готовящимся к воспитанию ребенка-сироты. Благодаря ей взрослые могут преодолеть кризис и улучшить детско-родительские отношения. Пожертвования помогают оплатить услуги психологов, нейропсихолога, логопеда-дефектолога и юриста.

Региональная общественная организация "Экология человека" намерена возвести новый центр для бездомных животных "Лохматый ангел". В нем сформируют комфортные условия. Центр поможет снизить число бездомных собак и кошек в Московском регионе.

За время нахождения в благотворительном сервисе организации удалось подготовить территорию для строительства дома для кошек и начать создавать безопасную и комфортную среду для животных.

Фонд помощи животным "Возьми счастье в дом" сформировал программу для помощи в снижении количества бездомных животных в столице. Пожертвования направляются на отлов, вакцинацию, лечение и стерилизацию кошек и собак, их чипирование и регистрацию в единой системе учета.

Ранее более 30 тысяч горожан посетили благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", который прошел в рамках проекта "Зима в Москве". Главным событием фестиваля стала ярмарка с товарами ручной работы. Свою продукцию на ней представили более 20 НКО.