Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 16:41

В мире
Главная / Новости /

Daily Star: водитель в Германии парализовал движение, вылив 20 тысяч литров фекалий

Водитель в Германии парализовал движение, вылив на дорогу 20 тысяч литров фекалий

Фото: www.dailystar.co.uk

В Германии перекрыли шоссе после того, как водитель вылил на дорогу несколько тысяч литров фекалий, сообщает Daily Star.

Это произошло на автомагистрали в районе Хоэнлоэ по вине 21-летнего фермера – он разлил на проезжую часть около 20 тысяч литров жидкого навоза. По словам водителя, он потерял управление трактором с прицепом-цистерной.

В итоге емкость для перевозки отходов получила серьезные повреждения, жидкость залила не только несколько полос движения, но и прилегающую зеленую зону. Из-за этого дорогу пришлось перекрыть, чтобы пожарные вместе со специальными службами могли приступить к уборке. На месте образовались заторы.

Водитель при этом не пострадал, но ущерб технике оценивается в 55 тысяч евро. Помимо этого, фермеру грозит разбирательство со стороны природоохранного ведомства, так как есть риск попадания навоза в близлежащую охраняемую водную зону.

Ранее у новейшего американского авианосца USS Gerald Ford возникли проблемы с канализационной системой у берегов Ирана. Вакуумная канализация не способна выдержать нагрузку экипажа из 4,6 тысячи человек. На борту постоянно возникают утечки и переливы, а инженерным бригадам приходится работать по 19 часов в сутки для устранения последствий.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика