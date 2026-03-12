Daily Star: водитель в Германии парализовал движение, вылив 20 тысяч литров фекалий

Фото: www.dailystar.co.uk

В Германии перекрыли шоссе после того, как водитель вылил на дорогу несколько тысяч литров фекалий, сообщает Daily Star.

Это произошло на автомагистрали в районе Хоэнлоэ по вине 21-летнего фермера – он разлил на проезжую часть около 20 тысяч литров жидкого навоза. По словам водителя, он потерял управление трактором с прицепом-цистерной.

В итоге емкость для перевозки отходов получила серьезные повреждения, жидкость залила не только несколько полос движения, но и прилегающую зеленую зону. Из-за этого дорогу пришлось перекрыть, чтобы пожарные вместе со специальными службами могли приступить к уборке. На месте образовались заторы.

Водитель при этом не пострадал, но ущерб технике оценивается в 55 тысяч евро. Помимо этого, фермеру грозит разбирательство со стороны природоохранного ведомства, так как есть риск попадания навоза в близлежащую охраняемую водную зону.

