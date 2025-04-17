South China Morning Post: ресторан в Китае внес в меню десерт из слоновьего навоза

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Шанхайский ресторан, известный своей экологически чистой кухней, добавил в меню десерт из слоновьего навоза, передает радио КП со ссылкой на издание South China Morning Post.

Блюдо готовится из стерилизованных и высушенных фекалий слона с добавлением фруктового джема, пыльцы и медового сорбета.

Однако, несмотря на требования в законе Китая о гигиене пищевых продуктов о нетоксичности еды, ее безвредности и соответствии стандартам питания, остается неясным, соответствуют ли этим нормам десерты, приготовленные из слоновьего навоза, учитывая то, что они прошли дезинфекцию, утверждают журналисты.

Ранее в Сети завирусились ролики, в которых россияне намазывают на финики сливочное масло, посыпают их солью или добавляют сыр и едят. Однако диетолог Марият Мухина предупредила, что новый тренд может привести к гипертонии, диабету второго типа и другим заболеваниям.

Она пояснила, что финики содержат много сахара, когда дневная норма составляет две ложки. Масло и сыр, в свою очередь, повышают уровень холестерина, а соль – нагрузку на сердце и сосуды.

