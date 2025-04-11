Диетолог Мухина: тренд на финики с маслом грозит сахарным диабетом

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Новый гастрономический тренд на финики с маслом и солью может привести к гипертонии и диабету II типа. Таким мнением с Москвой 24 поделилась врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Ранее в Сети завирусились ролики, в которых россияне намазывают на финики сливочное масло, посыпают их солью или добавляют сыр и едят. Часть пользователей жалуется, что блюдо вызвало у них зависимость и они едят его постоянно.

По словам диетолога, такие вкусовые эксперименты (когда хочется сочетать несочетаемые продукты и комбинировать разные вкусы) действительно могут приводить к развитию пищевой зависимости.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Появляется так называемая гипогевзия, когда притупляется чувствительность вкусовых рецепторов и люди пытаются получить удовольствие через такие странные сочетания.

В свою очередь, увлекаться именно финиками с маслом не стоит, считает врач.

"Финик – это, по сути, одна ложка сахара, в то время как дневная норма – две. Плюс жира в день желательно употреблять не больше 30 граммов. В итоге получается, что два таких трендовых финика уже покрывают суточную норму", – отметила эксперт.

Она добавила, что плоды имеют высокий гликемический индекс, то есть очень быстро повышают уровень сахара в крови. К тому же в них нет жирорастворимых витаминов, поэтому о пользе их сочетания с маслом речи быть не может, подчеркнула Мухина.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук В свою очередь, сливочное масло само по себе способствует повышению уровня холестерина в крови, так же как и сыр. А высокий холестерин влечет за собой риск развития атеросклероза.

Что касается соли, то она дополнительно дает нагрузку на сердце и сосуды, отметила врач. В итоге употребление трендового блюда повышает риск развития гипертонической болезни, ожирения и сахарного диабета II типа, заключила Мухина.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина напомнила, что соль задерживает жидкость в организме, из-за чего повышается давление и нарушается работа сосудов, которые питают клетки головного мозга. Все это может привести к нарушению речи, памяти, ориентации в пространстве, способности контроля действий и принятия решений.