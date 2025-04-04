Диетолог Соломатина: соль и жареные блюда могут вызвать депрессию

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Соль, жареные блюда и дефицит в рационе ферментированных продуктов могут привести к проблемам с ментальным здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Ранее ученые из Нанкинского медицинского университета выяснили, что высокое содержание соли в еде провоцирует выработку белка IL-17A, который в свою очередь может вызывать депрессивное и тревожное состояние.

По словам Соломатиной, соль еще и задерживает жидкость в организме, из-за чего повышается давление и нарушается работа сосудов, которые питают клетки головного мозга. Все это может привести к нарушению речи, памяти, ориентации в пространстве, способности к контролю действий и принятию решений.



Елена Соломатина врач-диетолог Повреждают сосуды и трансжиры, содержащиеся, например, в картошке фри и бургерах. Это может спровоцировать формирование атеросклеротических бляшек, из-за которых клетки головного мозга плохо насыщаются кислородом. В результате они голодают и начинают неправильно работать, приводя к депрессивному состоянию, утомляемости и забывчивости.

На ментальном здоровье отрицательно может сказаться увлечение жареными блюдами. Они вызывают гликирование белков и спаечные процессы в коллагеновых волокнах, из-за чего клетки не могут нормально работать.

"Это можно заметить и зрительно: цвет лица становится серым, увеличивается количество морщин – так называемый эффект сахарного лица", – отметила диетолог.

Также опасные последствия наступают, когда в организме начинают преобладать недружественные бактерии, что может вызывать воспаления, в том числе и на нервной оболочке. Как следствие – раздражительность, агрессия, забывчивость. Хотя результатом может стать даже деменция, предупредила Соломатина.



Елена Соломатина врач-диетолог Чтобы избежать этого, в организм должны поступать дружественные бактерии вместе с ферментированными продуктами. Для этих целей подойдут кефир, простокваша, квашеная капуста, моченые яблоки, чайный гриб.

Необходимо снабжать такие бактерии пищей – клетчаткой. Ее много в овощах и фруктах, которых в день нужно съедать минимум 400 граммов. Плюс надо включать в рацион цельнозерновые крупы, отметила эксперт.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала о лучшем перекусе для офисных работников. Это могут быть богатые витаминами и антиоксидантам ягоды, фрукты и овощи. К примеру, голубика, абрикосы, киви. Они поддерживают зрение, работу мозга и нормализуют работу ЖКТ.