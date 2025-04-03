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03 апреля, 13:40

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Врач Дианова назвала продукты, которые приводят к сахарному диабету у пожилых

Диетолог перечислила продукты, которые провоцируют диабет в пожилом возрасте

Фото: 123RF/yelenayemchuk

Красное мясо, белый хлеб и продукты с добавленным сахаром провоцируют развитие диабета у пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

Она подчеркнула, что добавленный сахар в любых продуктах влияет на развитие диабета. К примеру, он есть в составе пастилы промышленного производства. Поэтому врач посоветовала обратить внимание на изделия со сладким белком: они помогут избежать развития болезни и разрешены пациентам с уже имеющимся диагнозом.

Кроме того, Дианова порекомендовала пожилым делать акцент на цельных зернах, так как они не дают резкого скачка глюкозы. Именно поэтому белый хлеб необходимо заменить на цельнозерновой.

Также в прошлом году было опубликовано исследование, где сравнивали пользу красного мяса и куриного. Оказалось, что первое несет более высокий риск развития сахарного диабета, поэтому птица более предпочтительна.
Нурия Дианова
врач-диетолог

Плюс стоит помнить, что в каждом приеме пищи должна быть клетчатка – а это в том числе овощи, фрукты, ягоды и сухофрукты. Клетчатка помогает контролировать чувство сытости и уровень глюкозы в крови, добавила специалист.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, какой сыр считается самым полезным для пожилых. Она порекомендовала отдавать предпочтение творожному, поскольку в нем меньше жира, холестерина и соли. В целом же сыры содержат вещества, которые способствуют снятию стресса и нормализуют сон, подчеркнула Русакова.

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