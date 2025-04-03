Врач Дианова назвала продукты, которые приводят к сахарному диабету у пожилых

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Красное мясо, белый хлеб и продукты с добавленным сахаром провоцируют развитие диабета у пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

Она подчеркнула, что добавленный сахар в любых продуктах влияет на развитие диабета. К примеру, он есть в составе пастилы промышленного производства. Поэтому врач посоветовала обратить внимание на изделия со сладким белком: они помогут избежать развития болезни и разрешены пациентам с уже имеющимся диагнозом.

Кроме того, Дианова порекомендовала пожилым делать акцент на цельных зернах, так как они не дают резкого скачка глюкозы. Именно поэтому белый хлеб необходимо заменить на цельнозерновой.





Нурия Дианова врач-диетолог Также в прошлом году было опубликовано исследование, где сравнивали пользу красного мяса и куриного. Оказалось, что первое несет более высокий риск развития сахарного диабета, поэтому птица более предпочтительна.

Плюс стоит помнить, что в каждом приеме пищи должна быть клетчатка – а это в том числе овощи, фрукты, ягоды и сухофрукты. Клетчатка помогает контролировать чувство сытости и уровень глюкозы в крови, добавила специалист.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, какой сыр считается самым полезным для пожилых. Она порекомендовала отдавать предпочтение творожному, поскольку в нем меньше жира, холестерина и соли. В целом же сыры содержат вещества, которые способствуют снятию стресса и нормализуют сон, подчеркнула Русакова.

