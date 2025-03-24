Врач Русакова объяснила, почему пенсионерам необходимо ежедневно есть творожный сыр

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Творожный сыр – самый полезный для пожилых, рассказала Москве 24 врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, в целом сыры обладают массой полезных свойств – содержат кальций, легкоусвояемый молочный белок и аминокислоту триптофан, которая способствует снятию стресса и нормализует сон. Но вместе с тем в их составе также есть холестерин и соль.



Дарья Русакова врач-диетолог Людям пожилого возраста необходимо есть сыр для укрепления костной ткани, восполнения белковой составляющей. Отдавать предпочтение нужно творожным, поскольку в них меньше жира, холестерина и соли.

В день специалист порекомендовала употреблять 20–30 граммов продукта. Такого количества будет достаточно, чтобы получить пользу.

"Важно смотреть, чтобы состав был натуральным, не содержал заменителей молочного жира и белка. Сейчас на рынке много не сыра, а сырных продуктов, которые не приносят пользу организму", – указала Русакова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не стоит есть пожилым на завтрак. У многих людей старшего возраста есть инсулинорезистентность и диабет, который может протекать скрыто, поэтому сладкие продукты им противопоказаны. В списке запрещенных – белый хлеб с джемом, пирожок с повидлом, рисовая, манная каши и сладкий чай.