Диетолог Мухина назвала два полезных десерта для людей старше 60 лет

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Домашнее тирамису и овсяное печенье с черносливом – лучшие десерты для пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Специалист отметила, что многие люди старшего возраста имеют инсулинорезистентность и сахарный диабет. Поэтому им следует выбирать лакомства с сахарозаменителями, которые можно приготовить самостоятельно.

В частности, специалист посоветовала обратить внимание на тирамису.

"Самый полезный десерт для пожилых тот, который приготовлен без сахара и имеет в основе творог, отруби и яйца. Молочный продукт содержит кальций, который полезен для костей, отруби улучшают работу кишечника. Яйца служат источником белка, который является строительным материалом для организма. Все вышеперечисленные продукты входят в состав тирамису", – указала эксперт.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Творожный сыр мы можем приготовить из 1% кефира. Для этого нужно поместить пакет в морозилку, потом достать и положить на марлю, дать кефиру слиться. Образуется сыворотка. Такой творожный сыр будет диетическим. Его соединяют с хорошо взбитыми желтками, а потом добавляют взбитые белки. Далее раскладывают заранее сделанное печенье из отрубей, сверху получившийся крем. Потом слои повторяют и добавляют сверху немного какао. В качестве сахарозаменителя можно использовать стевию.

Диетический тирамису можно употреблять хоть каждый день. В его составе шесть, яиц и готовый продукт можно разделить на шесть порций.

Специалист также отметила, что многие люди старше 60 лет страдают от проблем с ЖКТ. Поэтому в качестве десерта для улучшения работы кишечника им можно ежедневно употреблять овсяное печенье с черносливом.

"Пожилым подойдет печенье на основе овсянки с добавлением орехов, изюма, кокосовой стружки и сахарозаменителя. Овсянка активирует моторику кишечника, делает каловые массы кашицеобразными и помогает в профилактике запоров. Чернослив также стимулирует работу кишечника. Орехи, в свою очередь, будут хорошим источником полезных жиров", – указала Мухина.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал людям старше 60 лет включить в рацион брокколи. Овощ содержит много клетчатки и улучшает перистальтику кишечника. Помимо этого, в продукте много витамина C, который необходим для иммунитета, защиты кожных покровов и продления молодости.