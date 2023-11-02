Врач рассказал о пользе брокколи для людей старше 60 лет

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Употребление брокколи поможет улучшить работу кишечника, снизить вес, укрепить иммунитет и продлить молодость людям после 60 лет. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог В брокколи достаточно большое количество клетчатки. Если у пожилого человека нет проблем с желудочно-кишечным трактом в плане воспалительных заболеваний, то этот овощ поможет улучшить перистальтику.

Брокколи также будет полезна при борьбе с лишними килограммами. "У многих пожилых имеется избыточный вес. Можно добавлять в рацион брокколи взамен какой-нибудь крупы. Либо сочетать ее вместе с более калорийной пищей. Например, если к картофелю добавлять брокколи, это уменьшит калорийность блюда и будет немного помогать снижать вес", – пояснил диетолог.

Кроме того, брокколи содержит много витамина C и кремния. "Витамин C – один из самых важных для пожилых людей, потому что это иммунитет, защита кожных покровов, защита от старения. Кремний очень хорошо работает на здоровье волос, кожи, ногтей", – заключил Арзамасцев.

Ранее россиянам рассказали о пяти лучших овощных соках. В частности, рекомендуется обратить внимание на напитки из свеклы и моркови. В свекольном соке содержатся витамины группы B, Е, фолиевая и аскорбиновая кислоты, а также другие полезные вещества. В составе морковного присутствует предшественник витамина А – каротин, который благотворно влияет не только на зрение, но и на обменные процессы в целом. Кроме того, полезными будут соки из зелени и овощей зеленого цвета, тыквы и капусты.

