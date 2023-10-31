Врач рассказал, какие жиры помогут отодвинуть старость

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Употребление полезных жиров поможет снизить уровень холестерина и продлит молодость клеток. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Полезные омега-3 жирные кислоты помогут улучшить работу печени, метаболические процессы и обмен холестерина", – отметил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Омега-3 позволит немного снизить уровень вредного холестерина, который является одной из причин серьезных проблем с сердцем и сосудами.

Получить полезные жиры можно как из растительных, так и из животных продуктов. Хорошим источником омеги-3 считаются оливковое и льняное масло, а также авокадо и жирная рыба. "В нормальном количестве такие жиры будут способствовать продлению молодости клеток", – заключил Арзамасцев.

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