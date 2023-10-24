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24 октября, 14:22

Общество

Диетолог рассказала об уникальных свойствах оливок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оливки улучшают работу кишечника и могут быть полезны в профилактике онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

В составе этих плодов есть витамины A, C, E и группы B. "В оливках огромное количество антиоксидантов, которые являются практически противораковым веществом", – отметила эксперт.

По словам врача, оливки повышают выносливость, поэтому их рекомендуют есть тем, кто занимается спортом.

Благодаря оливкам возрастает переносимость к физическим нагрузкам. Они нормализуют работу центральной нервной системы, улучшают скорость мышечной реакции, работоспособность, память и концентрацию.
Марият Мухина
врач-диетолог, доктор медицинских наук

Кроме того, продукт будет полезен для здоровья кишечника. "Оливки улучшают перистальтику кишечника, эвакуацию его содержимого, обладают желчегонным действием и помогут в профилактике запоров", – заключила специалист.

Ранее были названы полезные свойства авокадо. Этот продукт является источником полезных жиров, требующихся для здоровья репродуктивной системы и легких. Кроме того, он благотворно влияет на состояние сердца и стенок сосудов. Также в состав авокадо входят витамины группы B, необходимые для нервной системы.

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