24 октября, 14:22Общество
Диетолог рассказала об уникальных свойствах оливок
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Оливки улучшают работу кишечника и могут быть полезны в профилактике онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
В составе этих плодов есть витамины A, C, E и группы B. "В оливках огромное количество антиоксидантов, которые являются практически противораковым веществом", – отметила эксперт.
По словам врача, оливки повышают выносливость, поэтому их рекомендуют есть тем, кто занимается спортом.
Кроме того, продукт будет полезен для здоровья кишечника. "Оливки улучшают перистальтику кишечника, эвакуацию его содержимого, обладают желчегонным действием и помогут в профилактике запоров", – заключила специалист.
Ранее были названы полезные свойства авокадо. Этот продукт является источником полезных жиров, требующихся для здоровья репродуктивной системы и легких. Кроме того, он благотворно влияет на состояние сердца и стенок сосудов. Также в состав авокадо входят витамины группы B, необходимые для нервной системы.
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