Нутрициолог рассказал, от каких проблем со здоровьем защитят помидоры

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Помидоры помогают защищать организм от вредного воздействия городской среды, а также способствуют профилактике онкологических заболеваний. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

В помидорах содержится достаточно много ликопина. "Ликопин – это антиоксидант, который неплохо защищает от проблем со здоровьем. Это хорошее профилактическое средство, защита клеток от пагубного воздействия вредных факторов в условиях города", – отметил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Ликопин в помидорах является одним из средств, которое может помочь в профилактике онкологических заболеваний.

Также помидоры содержат много калия, который будет полезен для сердечно-сосудистой системы. "Если баланс калия и натрия хороший, то у человека уровень давления будет в норме. Нормальное давление – это нормальная работа сердца и сосудов", – пояснил Арзамасцев.

Клетчатка в составе помидоров улучшает работу кишечника и помогает выводить токсины. "Она будет полезна в профилактике запоров и различных канцерогенных образований в кишечнике. Потому что клетчатка – один из элементов естественной детоксикации нашего организма", – говорит нутрициолог.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог В целом, если человек очень любит помидоры, он может есть их до четырех раз в неделю. Можно было бы и чаще, но желательно, чтобы все-таки было максимальное разнообразие овощей.

Ранее были названы противопоказания для употребления помидоров. В частности, их лучше исключить из рациона людям, страдающим от язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, в большом количестве этот продукт противопоказан при подагре и мочекаменной болезни.

